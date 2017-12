OM : Le budget mercato à zéro, ça fait marrer Eyraud

Dans : OM, Mercato.

Après avoir quitté l’association OM cette semaine, Jean-Pierre Foucault a inquiété les supporters du club phocéen avec une étrange révélation.

Selon lui, l’Olympique de Marseille et son président Jacques-Henri Eyraud ont déjà vidé l’enveloppe dédiée au recrutement. « Eyraud nous a dit dans le secret de son bureau ce mercredi matin que les 200 millions d’euros ont été atteints », a confié l’animateur de TF1 sur les ondes de RMC. A l’heure où l’entraîneur Rudi Garcia attend du renfort avec impatience, cette déclaration fait presque l’effet d’une bombe avant le mercato hivernal. Alors info ou intox ?

Invité à réagir dans les colonnes de L’Equipe, Eyraud pense que le présentateur de « Qui veut gagner des millions ? » s’est perdu dans ses calculs. « Sacré Jean-Pierre. Je pense qu'il est plus à l'aise derrière un micro que pour commenter les chiffres, s’est amusé le patron de l’OM. Je n'ai jamais dit ça et les chiffres ont été rendus publics. Vous connaissez la somme, on a dépensé 118 M€. Ce n'est donc pas 200 M€. » Foucault peut donc se détendre et prendre une bonne tisane…