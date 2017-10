OM : Le boss McCourt parle mercato

Dans : OM, Mercato.

Mercato réussi ou raté pour l’été 2017 à l’OM ? Seul le temps y répondra mais il est déjà possible d’affirmer sans se tromper qu’il a été très délicat à mener à bien, avec beaucoup de recrutement de dernière minute, en défense centrale comme en attaque. Résultat, les supporters ont été mis sur les nerfs ce qui a débouché sur une première crise dès qu’une série de deux défaites est arrivée. Désormais, l’OM a trouvé un rythme de croisière avec l’intégration progressive de ses recrues, mais de nouveaux manques ont été identifiés. Seront-ils corrigés dès le mois de janvier, un mercato où l’OM avait frappé fort la saison dernière ? Frank McCourt, interrogé par les lecteurs de La Provence, y a répondu sans détour.

« Le marché des transferts est très difficile, on le voit tous. L’économie est complètement folle. Mais l’équipe dirigeante a fait un très bon job, en sélectionnant les joueurs qui vont emmener l’OM vers une prochaine étape. L’an dernier, nous avons recruté quatre joueurs qui ont vraiment aidé l’équipe (Sertic, Evra, Sanson, Payet). Le mercato d’hiver est difficile, mais on se prépare. Il faut faire attention par rapport aux attentes, car on ne sait pas quels joueurs pourront être disponibles et on ne sait pas si ceux qui le seront pourront aider notre équipe. Les décisions prises cet hiver pourront aussi impacter celles de l’été prochain. Il faut donc être très stratégique et saisir les opportunités si elles se présentent. L’équipe est meilleure qu’elle ne l’était il y a un an. Et nous voulons qu’elle soit encore meilleure dans un an. C’est le projet », a souligné le propriétaire américain de l’OM, qui sait qu’il n’est pas facile de renforcer les clubs ambitieux en janvier, mais aussi que le mercato pourrait être moins dément que celui de l’été dernier.