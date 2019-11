OM : Le 4-0 face au PSG, Rongier assume totalement

Dans : OM.

Désormais candidat au podium en cas de succès contre l’OL ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’offre un match de gala qui fait plus parler que celui face au PSG.

Il faut dire que l’OL demeure à la portée de l’autre « Olympique », au contraire du Paris Saint-Germain. Les Marseillais l’ont encore une fois appris à leur dépens le mois dernier, avec une lourde défaite 4-0 dans un match réglé à la mi-temps. Après la rencontre, André Villas-Boas a été accusé pour sa tactique trop ambitieuse, qui consistait à aller chercher les Parisiens très haut pour les pousser à la faute, ce qui n’est jamais arrivé. Au contraire, les contres ont fait très mal, et l’OM a explosé en vol. Néanmoins, dans son entretien à L’Equipe, Valentin Rongier a totalement assumé cette prise de risque que certains ont trouvé insensée étant donné les qualités de l’adversaire.



« Ça me fait chier de le dire, mais c'est parce que c'est Paris. On a pressé comme il le fallait, ils arrivent à se sortir de situations dont aucun autre club ne peut se sortir. En plus d'avoir une qualité technique impressionnante, ils ont des joueurs rapides devant : sur les un contre un, ou les courses dans la profondeur, ça fait mal. Allez, en jouant mieux le coup, on aurait pu se dire : on se met en bloc d'entrée, on les attend et on part en contre-attaque. Mais on est quand même Marseille », a livré le milieu de terrain, qui ne voulait pas voir l’OM rester en défense bloc bas pour ce choc au Parc des Princes.