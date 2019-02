OM : Laurent Blanc dément un contact avec l'OM pour remplacer Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Si la situation de Rudi Garcia s'est améliorée grâce aux deux victoires consécutives de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, l'entraîneur phocéen a subi des turbulences et certains supporters sont toujours persuadés qu'il n'est pas l'homme de la situation. Mais, Rudi Garcia peut dormir tranquille concernant les rumeurs qui envoyaient Laurent Blanc sur le banc de l'OM, certains étant même persuadés que les dirigeants marseillais avaient déjà pris des contacts avec l'ancien coach du Paris Saint-Germain pour lui proposer le poste.

Mais ce dimanche, invité de TF1, Laurent Blanc a été catégorique. S'il a clairement l'intention de retrouver un poste d'entraîneur lors de la saison 2019-2020, il a fermement nié avoir eu un contact avec l'Olympique de Marseille. « A chaque fois qu’un poste se libère on cite mon nom (...) Un contact avec l’OM ? Non aucun. Il y a des gens en poste, laissez les travailler, a clairement fait savoir le champion du monde 98, qui a également reconnu qu’il n’était pas du tout opposé à un improbable come-back au PSG. Je ne vois pas de raisons de vous dire non. Après, il faudrait un concours de circonstances, mais pourquoi je vous dirais non ? Il faudrait que les étoiles soient bien alignées, ce qui est loin d’être le cas. » Laurent Blanc ne se refuse donc aucun choix à l'avenir, avis aux amateurs.