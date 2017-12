OM : La solution radicale de Garcia pour éviter les polémiques...

Dans : OM, MHSC, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est plus l’arbitrage que le jeu proposé par les deux équipes qui a animé les débats suite au match nul entre l’Olympique de Marseille et Montpellier.

En effet, l’arbitrage de Franck Schneider a été très discuté suite à la décision de ce dernier, en accord avec son assistant, de refuser le but à Souleymane Camara à la 89e minute pour une position de hors-jeu de Vitorino Hilton sur l’action. De l’avis général, cette décision a été la bonne mais la situation fût délicate pour le corps arbitral. Grand défenseur de la vidéo, Rudi Garcia en a remis une couche devant les médias à l’issue de la rencontre.

Selon le coach de l’OM, il est indispensable que les hommes en noir soient aidés dès la saison prochaine en Ligue 1. « Même si ce soir c'est en ma faveur, je suis pour l'arbitrage vidéo. Comme ça l'arbitre n’aura qu’à aller voir sur l'écran et pourra juger, comme ceux qui ont vu dix ralentis à la télé. Sur le but refusé, Steve (Mandanda) ne peut pas intervenir comme il le veut car un Montpelliérain l'oblige à attendre et du coup il sort en retard, le but est logiquement annulé. Le penalty ? Il y a faute sur Morgan qui est ceinturé » a lancé le coach de l’OM avant de parler d’un fait de jeu peu évoqué après la rencontre. « Et puis il y a rouge pour Hilton aussi, Valère (Germain) ne s'est pas ouvert tout seul. Avec la vidéo, on n'aura plus toutes ces polémiques » a-t-il conclu. Chacun a son avis bien précis sur la question et celui de Rudi Garcia est (très) tranché…