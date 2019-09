OM : La rumeur sur Rongier détruite

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé après la fin du mercato estival, Valentin Rongier attend toujours sa première titularisation à l’Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain a pourtant la condition physique nécessaire, lui qui avait disputé les trois premières journées de Ligue 1 en intégralité avec le FC Nantes. On pensait donc l’ancien Canari capable d’intégrer rapidement le onze d’André Villas-Boas. Mais après trois rencontres sous ses nouvelles couleurs, Rongier ne compte que deux simples apparitions. Y compris mardi à Dijon (0-0), la lanterne rouge de Ligue 1, en plein milieu d’une semaine à trois matchs. Tout était réuni pour que le coup de coeur du directeur sportif Andoni Zubizarreta soit enfin titularisé.

Alors pourquoi le joker à 13 millions d’euros (hors bonus) est-il cantonné au banc des remplaçants ? « Pour en avoir discuté directement avec Villas-Boas, il le voulait vraiment et il veut lui laisser du temps pour son adaptation et pour l’installer aussi, a tweeté le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi. Il apprécie beaucoup son profil. » Il s’agirait donc d’une simple période d’adaptation pour Rongier, dont les qualités ressemblent à celles de Morgan Sanson et Maxime Lopez, deux des meilleurs Marseillais cette saison.