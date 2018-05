OM : La réponse folle d’Eyraud sur une vente de Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Auteur d’une énorme saison, Florian Thauvin s’en trouve récompensé avec une place dans les 23 Bleus pour la Coupe du monde.

Parti de l’OM par la petite porte en 2015 avant de revenir deux ans plus tard, l’Orléanais a pris son envol pour devenir l’une des forces vives de la formation marseillaise. La saison est loin d’être finie, mais ses prestations ont forcément éveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens, même si le joueur traine toujours la réputation d’avoir du mal à briller dans les affiches au plus haut niveau. Il pourrait changer tout cela à l’occasion de la Coupe du monde, et cela pourrait déboucher sur des offres colossales.

Interrogé par SFR Sport, Jacques-Henri Eyraud a répondu en toute franchise à la question suivante : « Que ferait-il s’il recevait une offre de 80 ME pour Florian Thauvin ? ». « Je ne regarde même pas. Ce n’est pas du tout le sujet pour moi. Je crois qu’il a conscience que l’OM lui a beaucoup apporté et fait en sorte qu’il soit dans les meilleures conditions. Je pense que ce n’est pas la fin de l’histoire. Il y a peut-être même des pages encore plus belles à écrire. Quelle est sa limite à Florian? Je crois que c’est difficile à dire. Il en a peu. On compte sur lui la saison prochaine pour continuer à nous porter aussi loin », a assuré le président marseillais, persuadé que la musique sera la même du côté de l’ancien lillois. C’est pour le moment le cas, puisque Thauvin a récemment fait savoir qu’il n’avait aucune intention de quitter l’OM cet été, et qu’il serait toujours là à la reprise.