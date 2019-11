OM : La rage et le talent, c'est Payet le boss à Marseille

Dans : OM.

Dimitri Payet a été l’homme du match entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, et il a toute la trêve internationale pour savourer sa revanche.



Avant le match, le meneur de jeu marseillais s’était en effet mis une grosse pression en attaquant son ancien entraineur, désormais sur le banc de l’OL. Une situation qu’il n’acceptait clairement pas, ce qu’il n’a pas manqué de faire savoir. Mais au final, tout le monde ne peut que s’incliner devant la performance de l’international français, qui a mené l’OM vers la victoire (2-1). Un comportement qu’il faudra désormais avoir encore plus régulièrement, car pour Denis Balbir, cela ne fait aucun doute que Dimitri Payet est le patron de cette équipe, avec les responsabilités qui vont avec.



« Je pense qu’il avait besoin de dire ce qu’il avait sur le cœur concernant son ancien coach. Cet OM – OL, c’était l’occasion de le faire. Ce n’est ni à moi ni à personne de juger ça. Dimitri Payet est quelqu’un d’assez sensible. S’il l’a dit, c’est qu’il le ressentait. Après, il s’est effectivement mis la pression tout seul et a su répondre présent sur le terrain dès l’entame. A la prise de ballon, dans l’agressivité, dans la maîtrise, dans l’efficacité, c’était lui le patron. C’est un joueur hors-normes. Au dessus du lot dans cette équipe de Marseille. Il tire son équipe vers le haut », a livré le commentateur sur butfootballclub.fr. Les supporters marseillais doivent désormais espérer qu’il conservera cette rage et cette efficacité tout au long de la saison.