OM : La piste Daniel Sturridge évoquée officiellement !

Evoquée il y a quelques jours, la possible venue de Daniel Sturridge à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'hiver reprend de l'ampleur ce dimanche. En effet, l'arrivée de l'attaquant anglais de Liverpool à l'OM a été relayée par TF1, Canal+ ayant déjà parlé de cela samedi. A la peine chez les Reds, Daniel Sturridge pourrait essayer de se relancer sous le maillot de l'OM, même si son nom a été cité également dans plusieurs autres clubs dont Naples, qui a déjà dit non à une telle éventualité.

Interrogé sur cette éventualité, Rudi Garcia est resté très évasif. « Daniel Sturridge appartient déjà à un club, je n’en sais rien. Si c’est une piste que vous nous donnez, on va l’étudier (sourire). Mais on n’a pas de besoin particulier, ce qu’il faut c’est que nos joueurs fonctionnent bien », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, histoire de ne pas donner du grain à moudre à la machine à rumeurs. Car si l'OM veut réellement faire venir Daniel Sturridge, il y a aura plusieurs soucis à régler, notamment le salaire du joueur anglais, qui est aux normes XXL, et surtout le départ en parallèle de Kostas Mitroglou.