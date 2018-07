OM : La nouvelle demande impossible du clan Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Absent de la reprise à Nice alors qu’il a encore une année de contrat, Mario Balotelli ne termine pas de la meilleure des manières son aventure au sein du Gym.

Le club azuréen le regrette d’ailleurs amèrement, et réfléchit à revenir sur sa promesse de le laisser partir contre une somme raisonnable de 10 ME. Pas de quoi perturber l’attaquant italien une seule seconde, lui qui en profite pour prolonger ses vacances gracieusement. Histoire de ne pas trop vexer l’OGC Nice, Mino Raiola s’est même excusé en son nom pour l’absence de Super Mario à la reprise de l’entrainement. Une manière d’adoucir les relations alors que du côté niçois, on soupçonne surtout l’agent de jouer à un double jeu, ce qui ne serait clairement pas une première.

Selon La Provence, le temps qui file agace aussi les dirigeants marseillais, qui ne parviennent pas à trouver un accord définitif. Le clan Balotelli ne cesse de vouloir réduire la durée de son futur contrat, et avance des offres chinoises colossales pour faire monter son salaire. Pour signer à l’OM, l’ancien de Liverpool demanderait un contrat de deux ans, et si possible avec la deuxième année en option. Autant dire que cela ne fait pas du tout plaisir à Jacques-Henri Eyraud, prêt à faire des efforts sur le salaire, mais qui veut avoir la main sur un contrat longue durée si jamais Balotelli venait à briller de mille feux.