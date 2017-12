OM : La limite de l’OM, c’est Rudi Garcia balance Rothen

Dans : OM, Ligue 1.

Tout va bien pour le moment à Marseille, où le club a su profiter des derniers matchs pour confirmer son redressement et aller chercher une deuxième place presque surprenante.

Mais les Olympiens se sont toujours accrochés à leur série positive, allant chercher un nul précieux à Konya, puis à Bordeaux, pour se refaire une santé après un début de saison plus délicat. Néanmoins, il y a toujours un problème de taille avec les performances de l’avant-centre qui ne donnent pas satisfaction. Mais pour Jérôme Rothen, cela pose une question plus large, celle de la compétence et de la philosophie de jeu de Rudi Garcia, qui ne convainc clairement pas l’ancien joueur de Monaco et du PSG.

« Le seul bémol, ce sont les choix de Rudi Garcia. Même si tout le monde gagne contre Metz, il y a des améliorations dans cette équipe. Il faut un buteur, Mitroglou ce n'est pas le cauchemar que certains décrivent. Quand tu joues face à Metz, tu ne peux pas mettre Mitroglou dans de meilleures conditions ? Il faut lui donner de bons ballons. Les joueurs marseillais sont au taquet. Il faut préparer le mercato du mois de juin dès janvier. Mais les limites, c'est Garcia. Comment veut-il faire fonctionner cette équipe ? Ils vont avoir besoin d'un buteur qui marque 10-15 buts. Garcia est en train de tuer Mitroglou, Germain je n'en parle même pas et Njie ne joue plus », a dénoncé le consultant de RMC, qui charge donc l’entraineur olympien pour l’inefficacité de ses buteurs, et invite l’OM à trouver son bonheur sur le marché des transferts.