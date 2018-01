OM : La Juve laisse filer Sturaro, Marseille n’est pas plus avancé

Dans : OM, Serie A, Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a dressé une liste de plusieurs cibles potentielles. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la piste menant au Nantais Valentin Rongier. Mais aussi du dossier Stefano Sturaro.

En manque de temps de jeu (4 matchs en Serie A cette saison), l’Italien de 24 ans souhaite quitter la Juventus Turin pour se relancer. Et les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’OM. Car selon Calciomercato, la Vieille Dame serait prête à laisser filer son joueur même si l’entraîneur Massimiliano Allegri apprécie son profil. La porte serait donc ouverte pour le club phocéen et ses concurrents, à savoir l’Atalanta Bergame et le FC Valence.

Mais comme on pouvait s’y attendre, la Juve ne compte pas offrir son milieu sous contrat jusqu’en 2021. En effet, le Corriere dello Sport croit savoir que le champion d’Italie réclame 22,5 millions d’euros pour son transfert ! Autant dire que l’OM est déjà hors course. D’autant que la direction olympienne envisageait sûrement un simple prêt pour éviter ce genre de montant. Si le club de Turin refuse de prêter Sturaro, le pensionnaire du Vélodrome peut passer à autre chose.