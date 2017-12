OM : La folle rumeur Wilshere au mercato

Dans : OM, Mercato.

Parmi les secteurs que l’OM pourrait renforcer cet hiver, se trouve le milieu de terrain axial, où Rudi Garcia estime avoir la possibilité d’étoffer et de renforcer son effectif.

De quoi faire un joli coup au mercato ? Selon ESPN, c’est bien ce que tente de faire le club provençal qui est entré en contact avec l’entourage de Jack Wilshere. Le média sportif américain cite un proche du joueur anglais, qui souligne l’intérêt de l’OM pour le milieu de terrain d’Arsenal en fin de contrat au mois de juin. Une prolongation avec Arsenal n’est pour l’heure pas actée, ce qui pourrait permettre à l’international des Three Lions de partir contre une faible indemnité dès le mois de janvier.

Un calcul que les dirigeants marseillais ne sont pas les seuls à avoir effectué, puisque Naples et des clubs espagnols seraient également sur les rangs. La concurrence est rude, mais si Wilshere a la volonté de changer d’air, l’OM se tient à l’affût. A moins qu’il ne s’agisse d’une manœuvre pour faire monter les enchères, alors que la presse anglaise annonce que le joueur des Gunners rêverait plutôt de prolonger un club qu’il a rejoint à l’âge de 9 ans, et pour qui il était encore récemment prêt à y disputer toute sa carrière. Néanmoins, marquées par de nombreuses blessures, ses dernières saisons ont été décevantes, et il n’est clairement pas dit qu’Arsenal fera de gros efforts financiers pour le conserver.