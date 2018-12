OM : La fête plus que le foot ? Une taupe balance des infos sur Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Balayé jeudi à Francfort, l'Olympique de Marseille a été incapable de venir à bout de Reims dimanche au Vélodrome. Un match marqué par une relativement bonne première période de l'OM, puis un incroyable trou noir de 45 minutes. Evoquant la situation actuelle à Marseille, Daniel Riolo affirme avoir des informations venues du vestiaire phocéen et qui seraient plutôt très négatives.

Et sur RMC, le journaliste a rendu public ce qu'il se dit sur l'état des troupes marseillaises. « Je vois des joueurs et des attitudes, j’entends parler de certaines choses dans les vestiaires, de mecs qui sont un peu plus l’esprit à la fête qu’au foot, des poids de forme qui ne sont pas respectés. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment du vestiaire marseillais qui ne sont pas très positives. Pleins de joueurs ne seront pas compétitifs pour la Ligue des champions la saison prochaine, il y a un paquet de joueurs sur la fin et qu’il faudra donc remplacer. C’est la construction du projet qui me pose problème », a expliqué Daniel Riolo, visiblement assez inquiet par la situation actuelle du côté de l'Olympique de Marseille, mais également sur l'avenir à moyen terme du projet initié par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud dont le message passe de moins en moins bien auprès des supporters.