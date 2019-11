OM : La DTA a mal lu le règlement, il n’y avait pas main de Sanson

Dans : OM.

Les décisions arbitrales du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (2-1) continuent de faire parler. Mais cette fois, l’analyse vient d’un ancien arbitre qui s’appuie sur le règlement.

Penalty ou pas pour l’Olympique de Marseille ? La question revient inlassablement depuis dimanche soir. Rien à dire sur la main de Thiago Mendes dans la surface qui méritait bien d’être sanctionnée. Les critiques concernent plutôt celle de Morgan Sanson qui n’a pas été repérée par la VAR quelques instants plus tôt. Du coup, le directeur technique de l’arbitrage Pascal Garibian, qui estime que toute main offensive doit être sifflée, affirme qu’Antony Gautier n’aurait pas dû accorder le penalty. Seulement voilà, ce n’est pas vraiment ce dit que le règlement rappelé par l’ancien arbitre de Ligue 1 Philippe Malige.

« Je maintiens qu'Antony Gautier a fait preuve d'une grande maîtrise et d'un calme à toute épreuve ce qui n'est pas évident dans un tel contexte, a réagi l’ex-homme en noir sur Twitter. On ne peut décemment pas lui reprocher de n'avoir pas vu la main de Sanson qui, selon moi et si on se réfère au texte stricto sensu de la Loi 12 n'est pas sanctionnable puisque ce dernier ne récupère pas la possession ou le contrôle du ballon ! Visiblement, la DTA a une interprétation différente... » En effet, la Direction Technique de l’Arbitrage aurait peut-être mieux fait de ne pas intervenir dans cette polémique.