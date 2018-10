OM : La défense gruyère de l'OM fait honte à Bouna Sarr...

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, la défense de l’Olympique de Marseille fait peur. La preuve, l’équipe de Rudi Garcia est la deuxième équipe à avoir encaissé le plus de buts (16) après 8 journées. Du côté des défenseurs marseillais, on a forcément un peu honte de ce bilan. Dans les colonnes de L’Equipe, Bouna Sarr n'a pas caché pas sa déception. Surtout que selon lui, Rudi Garcia a fait de l’aspect défensif une de ses priorités.

« Seize buts encaissés... c'est énorme. Et assez étonnant par rapport à ce que le coach veut nous enseigner. Il est très à cheval sur l'aspect défensif. Il nous dit toujours : "On commence un match à 0-0, et il faut mettre un but de plus que l'adversaire pour le gagner." On doit rectifier le tir. Les défenseurs centraux se déplacent en fonction des autres. Peut-être que les autres ne sont pas assez bien positionnés et que les centraux vont devoir réagir avec un comportement qui n'est pas forcément le bon. On en revient à la cohésion : on ne va pas forcément faire la bonne intervention car le coéquipier n'a pas le bon déplacement et ne va pas bien nous soutenir. On manque de liant entre défenseurs et milieux, entre milieux et attaquants » a expliqué Bouna Sarr, rare joueur de l’OM à avoir surnagé dimanche soir contre le LOSC. Les retours de Rami, Caleta-Car et Amavi face à Limassol jeudi devraient aider l’équipe de Rudi Garcia à retrouver un semblant de solidité…