OM : La décision forte du club pour ne pas être ridicule contre le PSG

En net regain de forme, l’Olympique de Marseille s’est remis dans la course au podium.

Le chemin est encore long, puisque les victoires doivent absolument s’enchainer, mais c’est un déplacement périlleux à Paris qui se profile pour le week-end prochain. Et au PSG, le moral est loin d’être au beau fixe après le revers face à Manchester United, qui a plombé totalement la saison du club. De quoi en profiter pour l’OM ? Les joueurs vont l’espérer, mais secrètement. En effet, La Provence révèle que le club a interdit à ses éléments de prendre la parole dans les médias avant cette rencontre, histoire d’éviter des paroles maladroites, et de laisser la concentration totalement dévouée au match.

« Avant de plancher sur ce rendez-vous toujours particulier, Garcia a accordé deux jours de repos à ses ouailles. Lesquelles reprendront le chemin du centre Robert Louis-Dreyfus demain matin et ne seront pas autorisées à s’exprimer dans les médias avant le choc de dimanche. La recette avait déjà été appliquée à l’aller, ce qui n’avait pas empêché Kylian Mbappé de mettre à terre des Olympiens habités par leur seule vaillance mais encore trop limités », explique ainsi le quotidien local, qui sait qu’à l’OM, on entend encore parler des paroles un peu trop confiantes de Zambo-Anguissa avant un match contre l’OL, et qui s’était violement retournées contre lui après la rencontre. Autant rester humble et discret, le PSG ayant la capacité d’en passer 5 ou 6 à n’importe quelle équipe de Ligue 1 s’il le veut.