OM : La Coupe d'Europe va débuter, Riolo voit un gros problème

Alors que l'Olympique de Marseille va jouer un match à huis clos face à Francfort en Europa League, Daniel Riolo éprouve clairement des regrets par rapport à cette sanction.

En ce début de saison, le club phocéen ne pourra pas surfer sur sa très belle dynamique de la saison dernière en Europa League. Après avoir reconquis son public grâce à un parcours le menant jusqu'en finale de la C3 en mai dernier, l'OM va repartir pour un tour européen... devant un Vélodrome vide. En effet, jeudi prochain, Marseille jouera un match à huis clos total contre Francfort, avant de purger deux rencontres à huis clos partiel, avec des virages fermés, face à la Lazio et Limassol. Autant dire que la direction olympienne s'attend à faire de très faibles recettes lors de cette phase de groupes. Un vrai regret pour Daniel Riolo...

« L’année dernière, les premiers matchs de Ligue Europa n’avaient mobilisé personne, le stade était vide. Or cette année, je pense qu’il y aurait eu plus de monde. Surtout que l’OM est dans un groupe plus intéressant que celui de l’an passé avec Francfort et la Lazio. Ça tombe donc vraiment mal pour Marseille... », a lancé, sur RMC, le journaliste, qui n'oublie pas que le match OM-Konyaspor de l'an dernier a été la pire affluence du siècle au Vélodrome, avec seulement 8 649 spectateurs. Cette saison, la formation phocéenne fera donc pire, contre son gré, même si les supporters ne peuvent s'en prendre qu'à eux-même après les incidents survenus tout au long de la campagne européenne précédente.