OM : La bonne affaire Max Meyer, plus personne n’en veut

Dans : OM, Mercato.

Faute d’accord avec ses dirigeants, Max Mexer (22 ans) a été écarté puis laissé libre par Schalke 04.

Forcément, un joueur de ce niveau libre sur le marché des transferts a vite attiré l’attention. Arsenal, l’Atlético Madrid, Hoffenheim… Ils ont tous tenté leur chance, y compris l’Olympique de Marseille. Avant de comprendre pourquoi le récent deuxième de Bundesliga avait échoué sur ce dossier. En effet, le média Heute met l’accent sur les prétentions salariales du milieu de terrain. L’international allemand réclamerait 8,5 millions d’euros par an ! Soit les revenus d’un cadre dans la plupart des clubs intéressés.

Du coup, Meyer aurait fait fuir tous ses prétendants et n’aurait plus aucune piste actuellement. Autant dire qu’il devra revoir ses exigences à la baisse, lui qui aurait refusé un contrat de Schalke qui lui proposait 5,5 M€ par an. Pas sûr qu’une autre formation lui en propose davantage. En tout cas, ça ne sera pas l’Olympique de Marseille qui le considérait comme une bonne affaire à saisir, et non comme une cible prioritaire.