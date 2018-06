OM : La bonne affaire Amavi, les Anglais enragent...

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Même s’il ne s’agissait que d’un prêt avec option d’achat, la signature de Jordan Amavi (24 ans) ressemblait à un pari risqué pour l’Olympique de Marseille.

Avant de s’installer à la Commanderie, le latéral gauche venait d’être recalé par le FC Séville, inquiet pour son genou touché par une rupture des ligaments croisés en 2015. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’OM a négocié un deal intéressant avec Aston Villa. Mais quelques mois plus tard, le club anglais a de quoi s'en mordre les doigts ! Selon le Birmingham Live, le pensionnaire de Championship, qui n’a pas réussi à remonter en Premier League, est confronté à des problèmes d’argent.

A tel point que ses dirigeants ont dû emprunter à une banque australienne en utilisant le transfert d’Amavi comme garantie. En effet, Marseille a levé l’option d’achat du prêt et va comme prévu régler 4 M€ cet été, puis à nouveau 4 M€ l’année prochaine. Nul doute qu’Aston Villa aurait préféré récupérer cet argent dès maintenant. De plus, au vu de ses performances, le natif de Toulon vaut peut-être plus que les 8 M€ réclamés. De son côté, l’OM n’a pas à se plaindre de cette bonne affaire.