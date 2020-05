OM : La bombe, Zubizarreta va quitter Marseille !

Dans : OM.

Ça chauffe à Marseille, et Andoni Zubizarreta va en être la première victime.

Les récents entretiens entre les dirigeants, mais aussi entre le président Jacques-Henri Eyraud et l’entraineur André Villas-Boas, ont fait apparaitre des désaccords profonds. Un premier fusible va sauter annonce L’Equipe, puisque Zubizarreta est désormais tout proche d’un départ. Le directeur sportif basque, qui possède encore un an de contrat, serait en train de négocier son départ, sans que l’on sache s’il s’agit de la volonté première de l’ancien gardien du Barça, ou de l’OM. Arrivé en octobre 2016 pour son expérience et son carnet d’adresse, l’Espagnol n’a jamais vraiment convaincu, mais avait eu un étonnant sursis lors de la signature d’André Villas-Boas, qui comptait beaucoup sur sa présence et son soutient pour peser auprès de la direction.

Mais la situation est devenue progressivement intenable et « Zubi » devrait en faire les frais dans les prochaines heures annonce le quotidien sportif. Ce serait la fin d’un chapitre timoré pour le dirigeant passé notamment par Manchester City, qui n’a pas vraiment réussi les gros coups espérés sur le marché des transferts, et s’était mis de nombreux acteurs du mercato à dos avec son rythme très tranquille des négociations. Son départ laisserait bien évidemment un énorme vide sur le plan structurel, et serait un très mauvais signal envoyé à André Villas-Boas au sujet de l’avenir du club.