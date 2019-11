OM : L'opération sentinelle, Kamara va en avoir sa claque

Dans : OM.

Avec un effectif assez limité par rapport aux ambitions de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas est bien obligé de bricoler.

Devant le rendement décevant de Kevin Strootman, l’entraineur de l’OM a décidé de faire monter Boubacar Kamara d’un cran pour le mettre devant la défense. Ce positionnement en sentinelle a clairement permis aux Marseillais de présenter une équipe avec plus d’impact et de mobilité, débouchant sur quelques performances convaincantes face à Lille et Lyon. Résultat, l’idée d’installer le jeune olympien à ce poste fait forcément son chemin. Mais dans un long entretien dans les colonnes de L’Equipe, Kamara a prévenu tout le monde que son vrai poste était défenseur, et qu’il ne comptait pas en changer de manière définitive.

« Je suis un défenseur central. C'est mon poste de formation. C'est là que je veux m'installer. Après, s'il faut aider l'équipe quand il y a des blessures ou des suspensions. C'est le coach qui fait les choix. Je suis obligé de prendre d'autres initiatives. C'est tout nouveau pour moi. Mais je n'ai pas le bagage des Sanson, Rongier ou Kevin (Strootman). Ils connaissent mieux que moi les vices et les raccourcis », a prévenu le joueur de l’OM, qui envoie tout de même un message à son entraineur. Car l’exemple de Luiz Gustavo, qui a trop joué en défense centrale et n’a plus retrouvé son niveau par la suite au milieu, est encore dans toutes les têtes.