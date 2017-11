OM : L'OM va choper et punir les supporters qui ont fait disjoncter Evra !

Dans : OM, Ligue 1.

Patrice Evra a été le premier sanctionné suite à son dérapage inexcusable jeudi soir à Guimaraes, mais le défenseur de l'Olympique de Marseille ne sera pas le seul à payer les pots cassés. Car du côté de Jacques-Henri Eyraud on est déterminé à retrouver les supporters descendus au bord du terrain et qui sont venus insulter et provoquer Patrice Evra. Autrement dit, ces derniers devraient peut-être éviter de venir au Vélodrome ce dimanche pour voir OM-Caen, les dirigeants marseillais ayant tout fait pour les identifier et rapidement les punir.

Selon RMC, le président de l'OM a pris ce dossier en charge, et même s'il a beaucoup voyagé ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud a été clair. « Eyraud ne lâchera pas. Il veut que les supporters impliqués payent et soient interdits de stade », a indiqué une source interne à l'Olympique de Marseille, précisant que le responsable de la sécurité de l'OM a déjà prévenu les responsables des associations officielles que les sanctions seront lourdes pour les fautifs. Du côté de ces groupes de supporters , on a déjà prévenu que si des interdictions de stade tombaient, alors le ton pourrait sérieusement monter. Une réunion pourrait avoir lieu en marge du match contre Caen afin de parler de tout cela.