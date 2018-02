OM : L'OM soigne ses supporters arabes

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé mercredi le lancement d'un compte Twitter et Facebook pour ses supporters parlant la langue arabe.

« L’OM et l’Afrique du Nord et plus largement la communauté arabe entretiennent d’étroites relations depuis de très nombreuses années. Venus des quatre coins du continent africain, plusieurs joueurs ont porté le maillot olympien au cours de l’histoire, augmentant ainsi largement la renommée de l’OM et faisant du club phocéen l’un des plus suivis de l’autre côté de la Méditerranée. «Dans l’optique de se rapprocher de la communauté arabe et de ses nombreux supporters en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l’OM est heureux d’annoncer l’ouverture de comptes arabes sur Twitter et Facebook. Le club marseillais proposera des contenus spécifiques afin de renforcer sa présence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient», se réjouit Miguel Bertran, Directeur adjoint du marketing et des recettes de l’Olympique de Marseille. Avec 1,5 million de fans sur Facebook et plus de 400.000 sur Twitter, la communauté arabe représente le deuxième plus grand foyer de supporters olympiens. L'arabe est la deuxième langue la plus pratiquée sur les réseaux sociaux de l’OM. Prochainement, à la manière des maillots floqués en mandarin pour célébrer le nouvel an chinois face à Bordeaux à l’Orange Vélodrome, l’OM fera gagner des maillots floqués en langue arabe sur ses nouveaux réseaux sociaux en arabe », précise l’Olympique de Marseille, décidé à s’internationaliser depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt.