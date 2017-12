OM : L'OM s'est fait une grosse frayeur pour sa nouvelle star !

Dans : OM, Ligue 1.

C'est LA révélation de la première moitié de saison pour l'Olympique de Marseille, et une des belles découvertes en Ligue 1, Luiz Gustavo a clairement réussi ses premiers mois en France. Pas vraiment très connu lorsqu'il est arrivé d'Allemagne en France, le milieu de terrain brésilien a vite trouvé sa place à l'OM, se transformant même en buteur quand certains de ses coéquipiers attaquants ramaient.

Revenant sur le recrutement de Luiz Gustavo lors du dernier mercato, Andoni Zubizarreta avoue qu'il est heureux que l'Olympique de Marseille ait fait des efforts afin de faire venir le Brésilien. Mais il reconnaît aussi qu'une ultime offre a bien failli changer la donne. « Dans son dossier, est apparu au tout dernier moment un club haut de gamme qui a fait une proposition. Mais il a choisi l'OM. Un joueur de son niveau, qui s'adapte bien, qui peut parler de l'équipe, du centre d'entraînement, de la plage ou du soleil comme il dit (rires). C'est toujours une bonne publicité. Cela fait plaisir, confie le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, qui est visiblement convaincu que Luiz Gustavo peut apporter encore plus au club phocéen. On connaît Luiz depuis longtemps. Quand on était à Barcelone, on l'a suivi, car on pensait à lui, à son profil, un peu comme Busquets. Il est en train de réaliser l'une des meilleures saisons que je l'ai vu faire. Il sent bien le jeu, il a pris beaucoup de cartons au début mais s'est adapté. Il comprend le football. C'est un joueur de référence, pas seulement chez nous, mais pour le championnat de France. »