OM : L'OM refuse une offre allemande pour Ocampos

Dans : OM, Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Victime d'une entorse à la cheville en fin de semaine passée lors du match amical entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne, Lucas Ocampos suscite tout de même un gros intérêt de la part du Bayer Leverkusen. Et selon Gianluca di Marzio, cela s'est concrétisé puisque le club de Bundesliga a transmis une offre aux dirigeants de l'OM afin de les convaincre de leur céder le joueur argentin. Le journaliste italien affirme que la réponse de Jacques-Henri Eyraud a été rapide et négative, le président de l'Olympique de Marseille ayant fait savoir à Leverkusen que le départ de Lucas Ocampos n'était pas à l'ordre du jour lors de ce mercato estival 2018.