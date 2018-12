OM : L'OM plombé par sa défense, Mamadou Niang attaque !

Dans : OM, Ligue 1.

Pour beaucoup, le principal problème de l’Olympique de Marseille est le manque d’efficacité de ses attaquants.

Il faut dire que Kostas Mitroglou et Valère Germain n’ont marqué que six buts à eux deux en championnat… Mais pour Mamadou Niang, les supporters marseillais ont tout faux en pensant cela. Effectivement, le buteur histoire du club phocéen estime que ce sont davantage les défenseurs de l’Olympique de Marseille qui sont à blâmer en ce début de saison. Ou tout du moins l’attitude collective des joueurs de Rudi Garcia au moment de défendre…

« Ce qui faisait notre force par le passé, c'est que tout le monde faisait l'effort, on jouait en bloc. On défendait ensemble et on prenait peu de buts. Là, ils prennent trop de buts, c'est ce qui leur manque » a expliqué, sur TF1, Mamadou Niang, pour qui le manque d’efficacité des attaquants n’est donc pas le principal problème de l'OM. Il faut dire que malgré les galères de Mitroglou ou Germain, l’équipe de Rudi Garcia fait partie des meilleures attaques du championnat. Néanmoins, c’est bien sur le poste de n°9 que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devraient concentrer leurs efforts cet hiver durant le mercato. Pour le plus grand plaisir des supporters.