OM : L'OM part en vrille, Christophe Dugarry dézingue à tout va

Dans : OM, Ligue 1.

L’ambiance est délétère à Marseille depuis la défaite en 32es de finale de la Coupe de France. Ce n’est pas une surprise, Rudi Garcia est pointé du doigt par les supporters, lesquels demandent le départ de l’ancien manager de la Roma. Mais pour l’heure, il garde la confiance de Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais ayant davantage chargé ses joueurs à l’issue du match contre Andrézieux. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a également accusé les partenaires de Dimitri Payet d’être les premiers responsables de la situation actuelle. Même si Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud, tout comme Andoni Zubizarreta, n’échappent pas aux critiques.

« Tous les Marseillais sont à mettre dans le même panier. Il y a eu trop de ratés dans ce club depuis plusieurs mois. Quid de Zubizarreta, quel est son véritable rôle ? On a donné les pleins pouvoirs à Rudi Garcia, c’était une erreur. Maintenant, Jacques-Henri Eyraud monte au créneau pour avoir Balotelli. Forcément, il va demander l’avis à Zubizarreta et à Rudi Garcia, mais on a l’impression qu’il va imposer l’Italien de tout de façon. Il n’y a pas grand-chose qui va dans ce club actuellement. Et puis il y a un problème au niveau des joueurs. Regardez le match de Dimitri Payet contre Andrézieux, il n’a fait que de marcher ! Les joueurs sont les premiers responsables car ils doivent se défoncer sur le terrain. En se défonçant dimanche, le match contre Andrézieux, ils le gagnent facilement. Vu les joueurs qu’ils ont, ils devraient gagner quelques matchs. Je le répète : selon moi, les joueurs sont les premiers responsables ! » a lâché un Christophe Dugarry visiblement dépité par la situation de l’Olympique de Marseille. Qu’il se rassure, ce n’est pas le seul.