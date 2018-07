OM : L'OM et Balotelli, les derniers secrets dévoilés !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

En quête d’un renfort en attaque, l’Olympique de Marseille a fait de Mario Balotelli sa priorité. Ce week-end, le club phocéen a même trouvé un accord avec l’international italien de 27 ans. Désormais, il faut que Jacques-Henri Eyraud et Jean-Pierre Rivère s'entendent pour le transfert de Super Mario. Ce qui n’est pas encore le cas selon le président azuréen, qui a assuré au micro d’InfoSport Plus que les dirigeants phocéens ne lui ont encore transmis aucune offre au sujet de son attaquant.

« L'OM m'a appelé il y a 15 jours pour me demander si c'était possible, j'ai répondu oui, car il a un bon de sortie. Maintenant, il faut qu'on parle des conditions, il faut qu'il m'appelle. Pour l'instant, sincèrement, je n'ai pas d'offres sur mon bureau concernant Mario. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres candidats » a expliqué le président du Gym. Du côté de L’Equipe, on confirme que l’OM n’a pas encore fait de proposition chiffrée à Nice. Une version qui diffère de celle de France Football, qui affirmait mardi que l’Olympique de Marseille avait offert 8ME à l’OGC Nice, qui en réclame deux de plus…