OM : L'OM est fort mais a un énorme point faible, la théorie de Riolo

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont parvenus à conserver l’effectif finaliste de l’Europa League.

Des joueurs comme Thauvin, Sanson ou encore Luiz Gustavo sont restés et symbolisent l’ambition de l’OM, qui souhaite retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison. Reste que Jacques-Henri Eyraud n’est pas parvenu à boucler l’arrivée d’un numéro neuf de classe internationale dans la cité phocéenne, malgré de longues négociations avec un certain Mario Balotelli. Et c’est le principal problème de l’effectif marseillais selon Daniel Riolo, pour qui l’OM est plutôt très bien armé avec des joueurs de « très gros niveau » à d’autres postes.

« Au final, on va s’apercevoir de quoi ? Que comme l’année dernière, l’OM a uniquement un vrai problème de numéro 9. La saison dernière, ils n’ont pas pu chopper la Ligue des Champions car sur certains matchs ils n’ont pas pu faire la différence. Quand tu es outsider, et que tu as une opportunité dans un match où tu es en dessous de ton adversaire, tu peux toujours t’en sortir. Contre l’Atlético par exemple, avec un buteur un peu supérieur tu menais 1-0. Mitroglou n’est pas assez fort et Germain, c’est un remplaçant. Avec un attaquant un peu supérieur on pourrait espérer bien plus de l’OM car à d’autres postes ils ont des joueurs d’un très très gros niveau » a lâché le journaliste de RMC Sport, pour qui l’OM devrait tout de même accrocher le podium avec cet effectif, malgré l’absence d’une pointure en attaque. Notons tout de même qu’après 9 journées, Germain et Mitroglou ont déjà marqué 3 buts chacun en L1. A la même époque l’année dernière, aucun des deux n’avaient encore trouvé le chemin des filets…