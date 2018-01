OM : L'OM doit avoir une priorité absolue au mercato prévient Bossard !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour l'instant, l'Olympique de Marseille semble se pencher sur le cas d'un milieu défensif lors de ce mercato d'hiver. Mais, pour Olivier Bossard, journaliste de France Football, le club phocéen doit surtout essayer de recruter un vrai défenseur, car il a rappelé sur la chaîne L'Equipe que si offensivement l'OM avait ce qu'il faut, il est évident que sur le plan défensif la formation de Rudi Garcia n'est pas au niveau attendu pour un prétendant au podium en Ligue 1.

« Jacques-Henri Eyraud a dit qu’il ne voulait pas beaucoup dépenser d’argent cet hiver, alors à mon avis un attaquant ça va être compliqué. Devant, ils ont Mitrgolou, il y a aussi Germain qui selon moi a été beaucoup trop vite mis sur le côté et devrait être titulaire et il y a toujours Njie qui peut jouer devant. Derrière, ils ont vraiment des soucis. Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille a la huitième défense de Ligue 1 derrière des équipes comme Amiens et Caen et pour un prétendant à la Ligue des champions c’est juste pas possible. Ils ne veulent plus de Doria, plus de Fanni, plus de Bedimo, donc il manque quelqu’un derrière Amavi et il faut impérativement recruter un défenseur, c’est primordial », a prévenu Olivier Bossard, qui ne voit pas l’OM faire l’économie d’un tel renfort lors de ce mercato d’hiver qui ne fait que commencer.