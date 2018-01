OM : L'OM creuse une surprenante piste au Portugal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour l’instant, le mercato est (très) calme à l’Olympique de Marseille, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Néanmoins, le club phocéen ne devrait pas rester inactif tout le mois de janvier puisque Rudi Garcia aimerait étoffer son milieu de terrain et trouver ainsi le complément idéal à Luiz Gustavo pour la deuxième partie de saison. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués, comme ceux de Josuah Guilavogui ou encore Stefano Sturaro.

Ce mercredi, la presse portugaise évoque une piste plutôt inattendue pour l’Olympique de Marseille, celle menant à Alfa Semedo, jeune milieu défensif possédant la double nationalité, portugaise et guinéenne, et qui évolue actuellement à Moreirense (D1 portugaise). Selon les informations du quotidien O-Jogo, le jeune milieu défensif de 20 ans est dans le viseur de l’OM, mais également de plusieurs équipes en Turquie. Problème pour Marseille dans ce dossier : son club n’a absolument pas l’intention de laisser partir l’un de ses titulaires indiscutables (13 titularisations en Liga NOS) lors du mercato hivernal. Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud devront se montrer très convaincants s’ils souhaitent faire d’Alfa Semedo leur priorité hivernale…