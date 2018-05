OM : L'OM champion ? Oui, Eyraud ose désormais en parler !

Dans : OM, Ligue 1.

En l'espace de quatre jours, l'Olympique de Marseille a tout perdu, le club phocéen étant battu en finale de l'Europa League et voyant la place en Ligue des champion lui filer entre les doigts au profit de l'OL et Monaco. Mais malgré tout cela, Jacques-Henri Eyraud estime qu'il faut d'abord retenir du positif dans la saison de l'OM, et surtout le président de l'Olympique de Marseille constate que son équipe peut désormais faire un prétendant sérieux au titre de champion de France. Un changement radical par rapport aux saisons précédentes.

« Il y a une petite pointe de déception, mais nous n'avions pas notre destin en mains, je m'en tiens à notre formidable saison pleine de promesses. Le podium se joue à très peu de choses, quelques points laissés au passage, on reviendra plus forts la saison prochaine. L'OM avait prévu de faire mieux que la saison passé, l'équipe a fait mieux. La dernière fois que l'OM a été champion, c'était avec 78 points. Je crois qu'on a franchement bien commencé le projet. La place de l'OM, c'est dans les trois premiers, lutter pour le titre. Mais on ne peut pas non plus atteindre, dépasser nos objectifs dès la première saison. On a pris de l'avance sur notre projet. On a toutes les raisons d'être fiers, même si on sait quelles sont nos faiblesses. On doit poursuivre notre professionnalisation, être plus ambitieux, plus exigeants dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? Qu'on les aime, qu'ils nous ont rendu fiers. C'est un beau groupe et je crois que ça s'est vu », a confié Jacques-Henri Eyraud, conscient quand même que l'Olympique de Marseille a laissé filer près de 40ME en ratant pour la qualification pour la Ligue des champions. Et forcément cela compte au moment où le mercato va commencer, certains joueurs étant déterminés à jouer cette compétition...