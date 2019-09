OM : L’OL ? Rongier s'est mis minable pour signer à Marseille

Dans : OM, Mercato, OL, FC Nantes.

C’est ce qu’on appelle un transfert à l’arrache. Valentin Rongier a attendu non pas la fin de la deadline, mais le lendemain pour signer à l’OM, grâce à un nouveau procédé permettant de faire venir un joker en provenance d’un autre club de Ligue 1. Si Marseille a payé le prix fort pour le faire venir, devant s’octroyer d’une pénalité fixée par Waldemar Kita pour ce timing risqué, le joueur a lui aussi fait de gros sacrifices. C’est ce qu’a expliqué son agent Franck Belhassen sur RMC, le représentant de l’ancien capitaine du FC Nantes avouant que, en dépit d’un intérêt premier de l’OL, son ancien joueur s’est mis en danger pour signer à tout prix à l’OM.

« Il y a eu un intérêt effectivement de Lyon, j’ai rencontré Florian Maurice quelquefois puisqu’on a aussi des garçons avec lesquels on travaille a Lyon. Mais de un, il ne s’est pas matérialisé et deux, l’année dernière déjà Marseille était venu au renseignement par l’intermédiaire de son directeur sportif, et pas son ancien entraineur, mais son directeur sportif qui voulait vraiment faire quelque chose du profil de Valentin pour le faire venir à Marseille. Il avait toujours en tète depuis l’année dernière il espérait toujours pouvoir signer à l’Olympique de Marseille une fois qu’il pourrait partir et qu’il avait son bon se sortie validé comme il a eu cet été. C’était vraiment un truc qu’il avait envie de faire il n’est pas allé à Marseille par hasard, c’est parce qu’il a eu envie d’y aller. Ce n’est pas pour une opportunité, d’ailleurs il a signé le dernier jour alors qu’on a eu plusieurs opportunités de partir à l’étranger avant. Il s’est mis en danger », a prévenu l’agent de Valentin Rongier, histoire de faire comprendre aux fans de l’OM que la formation provençale était son premier choix depuis longtemps.