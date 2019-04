OM : L’OL doublé au finish, Bouna Sarr a une intuition

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Déterminé à accrocher une place sur le podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne cesse de griller des jokers.

Ces dernières semaines, les hommes de Rudi Garcia restent sur trois matchs sans victoire, une série incompatible avec un sprint pour les places européennes. Et pourtant, le club phocéen n’est pas totalement décroché grâce aux faux pas de ses concurrents. Pour le Marseillais Bouna Sarr, c’est bien le signe que l’OM pourrait réaliser un incroyable hold-up en fin de saison.

« Sans aucune prétention, on est capable de gagner les sept matchs à venir, a prévenu le latéral droit. Il faut s'en donner les moyens, faire en sorte de ne pas avoir de regrets et tout donner sans calcul jusqu'à la fin de la saison. Les résultats des concurrents ? Cela montre qu'on est plutôt chanceux, il faut que ça nous serve de leçon, on n'aura peut-être pas autant de chance dans les week-ends à venir. Le seul mot d'ordre c'est victoire. »

Bouna Sarr est confiant

« Je crois en mon équipe, en mes coéquipiers, en mon staff... Si on a réalisé une très belle fin de saison l'année dernière, pourquoi on n'en serait pas capable cette année ? Il faut rester optimiste, a encouragé l’ancien Messin. Peut-être qu'à l'extérieur (du club), ce n'est pas le cas, on ne peut pas en vouloir aux gens. Mais moi j'y crois, ne me demandez pas pourquoi, c'est une intuition. » Pour rappel, l’OM est à huit longueurs de la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais.