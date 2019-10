OM : L'incroyable stat de Benedetto, Marseille Dario dépendante ?

Dans : OM, Ligue 1.

Dario Benedetto a vite réglé la mire en signant à l'Olympique de Marseille, puisqu'il a déjà marqué trois buts sous le maillot phocéen. Et si on ne doit pas tirer des conclusions trop hâtives de toute cela, on constate quand même que ces trois réalisations de l'attaquant argentin ont débouché sur...trois victoires de l'OM en Championnat (Nice, Saint-Etienne, Monaco), et que lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, Marseille ne s'est pas imposé et Dario Benedetto est resté muet. Interrogé sur cette corrélation entre les performances de son buteur et les résultats de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a tout de même tenu à relativiser tout cela.

Le technicien portugais précisant tout de même que Dario Benedetto avait peut-être besoin de souffler et que cela ne devait pas perturber l'OM, la Dario dépendance n'étant pas au programme. « En première période contre Rennes, on est embêtés par leur défense à cinq, en seconde période, on a un petit peu plus de centres, mais pas la qualité pour finir. Je pense que c'est pour ça que Dario a tiré plusieurs fois hors de la surface de réparation. Normalement, ces deux actions où il tire au lieu de passer le ballon à Sarr ou Khaoui. Ce n'est pas un type d'individualisme qui lui ressemble. À Boca, il le faisait très bien, donner ce type de passe, et notre idée initiale est là, qu'il fasse aussi jouer Payet ou Thauvin. Il est un joueur généreux. Sur le ballon qu'il peut donner à Khaoui, dans sa tête, il a déjà frappé, il n'a pas vu Khaoui qui arrive dans son dos. Cela fait trois ans qu'il n'avait pas enchaîné trois matches complets de 90 minutes, et cela joue aussi », a expliqué André Villas-Boas avant le déplacement de l'OM à Amiens.