OM : L'improbable rumeur du départ de Sertic

Très apprécié par Rudi Garcia, qui l’a fait venir et croit beaucoup en lui, Grégory Sertic ne répond toutefois pas aux attentes à Marseille.

Souvent amoindri et peu performant lors de ses apparitions, avec notamment sa boulette contre Guingamp qui a coûté cher, le milieu de terrain capable aussi de jouer défenseur ne rassure pas. Et les supporters ont beaucoup de mal à comprendre son recrutement. Néanmoins, avec son contrat jusqu’en juin 2020 et son gros salaire, il sera difficile de déloger l’ancien lensois.

Bordeaux pourrait tenter sa chance pour un retour au bercail selon le compte @ActuGirondins, pour qui Gustavo Poyet apprécierait son expérience et sa connaissance du club. Il faudrait néanmoins que le Franco-Croate fasse d’énormes efforts financiers au niveau du salaire, alors que l’OM ne devrait pas être trop exigeant en ce qui concerne l’indemnité de transfert. Néanmoins, difficile de voir le club aquitain miser gros sur un joueur qui ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau depuis quelques années.