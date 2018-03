OM : L'étrange tactique de l'OM qui marche sur coup-franc

Dans : OM, Ligue 1.

Transparent pendant ce match face à Nantes, Morgan Sanson s’est toutefois fait remarquer par une action assez inédite en Ligue 1. Sur un coup-franc dangereux en faveur de Nantes, le milieu de terrain s’est placé accroupi derrière le mur de son équipe, histoire de couper toute trajectoire si jamais la balle venait à passer au travers et sous le mur. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé, puisque la tentative est passé au cœur du mur, mais a été déviée et finalement sortie par Morgan Sanson. Un coup de génie assez surprenant pour une tactique forcément étudiée à l’entrainement. Au point de faire des adeptes ?