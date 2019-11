OM : L’aveu qui fait mal, AVB a dégoupillé avec Strootman

Dans : OM.

Changement radical dans l’organisation à l’OM ce samedi pour la réception de Lille, avec la disparition de Kevin Strootman du 11 de départ, pour faire place à des manieurs de ballon plus rapides et vifs, mais aussi un jouer plus présent dans l’impact comme Boubacar Kamara.

Ce dernier a profité du retour d’Alvaro pour monter d’un cran et apporter du dynamisme au milieu. Car après les matchs face au PSG et contre Monaco en Coupe de la Ligue, Kevin Strootman sortait par les yeux de son entraineur. C’est l’information livrée par Canal+, qui a donné l’explication assez logique du passage sur le banc de touche du Néerlandais.

Ce dernier a rendu fou André Villas-Boas lors de la défaite à Louis-II en Coupe de la Ligue, notamment par son apathie et la facilité avec laquelle il se faisait éliminer au milieu de terrain, chose embêtante pour celui qui est censé être le dernier rempart avant la défense. Plutôt lourd sur les appuis, l’ancien de la Roma avait jusqu’à présent tenté de faire bonne figure à ce poste assez inédit de « 6 » pour lui, mais le staff a rapidement réalisé que, quand l’OM était en difficulté, impossible pour Strootman d’arrêter les actions adverses ou de gratter des ballons. Ce qui est tout de même embêtant. En tout cas, al victoire convaincante face à Lille en son absence ne risque pas de faciliter son retour à l’OM.