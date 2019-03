OM : L'atout en or de Marseille pour griller l'OL sur le podium

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Victorieux de Saint-Etienne sans forcer dimanche soir (2-0), l’Olympique de Marseille a repris la quatrième place aux Verts. Surtout, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas laissé filer Lyon, qui s’était imposé face à Toulouse plus tôt dans la journée. Avec cinq points d’avance pour les Gones, rien n’est encore joué d’autant que l’équipe de Bruno Genesio se déplacera au Stade Vélodrome à trois journées de la fin du championnat. Et du côté de Marseille, on compte sur ce match mais également sur le calendrier surchargé de l’OL (Ligue des Champions, Coupe de France) pour faire la différence dans le sprint final.

« Venir à bout des Verts au Vélodrome, ce n'est pas un exploit, un simple coup d'oeil à l'historique permet de le vérifier. Mais quand même, ce succès a de quoi donner de la confiance pour la suite. Reste à espérer ensuite à enfin reprendre des points à l'équipe de Jean-Michel Aulas. Qui recevra Montpellier et sa solide défense trois jours après son déplacement au Camp Nou en Ligue des champions et qui a encore une demi-finale de coupe de France qui doit se rajouter à son calendrier. Il y a encore la place d'y croire : pour cela, il faut finir le travail et s'imposer contre Nice. Cela ferait 16 points sur 18 possibles, ce qui est pas mal pour une renaissance, et qui enlèvera un peu de pression sur le déplacement à Paris. En six matchs, l'OM aura repris au minimum 2 et 4 points à Lille et Lyon. En projection jusqu'à la 38e journée, à ce rythme ça devrait le faire » a calculé Le Phocéen, plutôt optimiste sur les chances de Marseille de griller Lyon. Pour cela, il faudra que l’OL perde des plumes donc, mais également que l’OM réalise un quasi sans faute…