OM : L’anecdote marseillaise de Caleta-Car en finale de Coupe du monde

Dans : OM, Mondial 2018.

Croisé à quatre reprises en Europa League la saison dernière, Duje Caleta-Car devrait être de la partie à l’occasion de la première journée de l’épreuve européenne ce jeudi, sous le maillot de l'OM cette fois-ci.

Une manière de reprendre un peu plus en douceur pour le Croate, qui avait effectué une entrée en matière très difficile du côté de Nîmes en début de championnat. Avec un peu plus de préparation, le défenseur central espère être au niveau des attentes, mais aussi de son ambition. Contacté très tôt par Rudi Garcia, l’ancien joueur de Salzbourg était déjà bien parti pour rejoindre l’OM alors qu’il se retrouvait en finale de la Coupe du monde avec son pays, contre l’équipe de France et trois Marseillais. Ce qui lui a fait tout drôle.

« Le coach Garcia m'a appelé. Je ne m'y attendais pas, surtout après la demi-finale perdue face à l'OM, ce fut un drôle de clin d’œil. Il avait déjà un plan pour mon avenir et, en l'écoutant, je sentais que j'avais déjà accepté de venir. Après la finale de la coupe du monde, au stade, c'était étrange. Je regardais Mandanda, Rami et Thauvin qui étaient à quelques mètres en pensant : "Je vais être votre coéquipier", mais je ne pouvais pas leur dire. En choisissant Marseille, j'ai misé toute ma vie, tout ce que j'avais réussi jusqu'ici », a livré Caleta-Car dans les colonnes de L’Equipe. Un sacré défi donc pour ce défenseur qui représente le troisième plus gros investissement jamais réalisé par l’OM au mercato.