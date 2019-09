OM : L’ambiance du Vélodrome, du classique pour Benedetto

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà auteur de quatre buts en cinq matchs de Ligue 1, Dario Benedetto réussit ses débuts à l’Olympique de Marseille.

Le contexte n’était pourtant pas favorable pour l’attaquant à 14 M€, rapidement critiqué pour le prix de son transfert, puis après ses deux premières apparitions jugées décevantes. Preuve que l’Argentin possède le mental nécessaire pour évoluer au club phocéen, à l’image d’un certain Didier Drogba quelques années auparavant. Cela tombe bien, l’Ivoirien est déjà séduit par Benedetto qui, selon lui, a les qualités et le vécu pour se mettre le Vélodrome dans la poche.

« C'est bien ce qu'il se passe, mais il va encore avoir besoin d'un temps d'acclimatation. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. On connaît les joueurs argentins, ils ont la grinta. Un match est toujours une finale pour eux, a commenté l’ancien Marseillais pour L’Equipe. En Argentine, c'est comme en Afrique, on a ce côté chaleureux et ce besoin de contact. Les ambiances comme celles du Vélodrome, il a dû en voir des centaines... Pour lui, il est à la maison ! » D'autant que les supporters marseillais l'ont déjà adopté.