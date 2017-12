OM : L’agent de Gonalons répond cash à la rumeur

Dans : OM, Mercato, OL.

En difficulté à l’AS Roma, Maxime Gonalons n’a pour le moment pas réussi à tourner la page d’une dernière saison délicate à Lyon, sportivement comme moralement. Résultat, le milieu de terrain a été annoncé par France Football comme une cible potentielle pour l’Olympique de Marseille, qui cherche un joueur capable de jouer devant et au cœur de la défense. Si le profil correspond bien, le passé lyonnais de Gonalons semble déjà un premier frein à ce transfert. Mais plus que tout, son agent a rappelé que pour l’heure, rien de concret n’était à signaler. Et quand bien même c’était le cas, cela n’irait pas plus loin.

« Je n’ai absolument aucun contact avec l’Olympique de Marseille pour Maxime, et il n’en est pas question. Que cela soit bien clair : Maxime Gonalons est très bien à l’AS Rome, et il ne partira pas. Quand bien même l’OM m’appellerait cet hiver pour Maxime, je leur répondrais que nous ne sommes pas intéressés. Mais aujourd’hui, je n’ai même pas eu à le faire puisqu’ils ne m’ont pas appelé », a confié Frédéric Guerra au 10 Sport, histoire de rappeler qu’il n’y avait aucune chance que son poulain change de club cet hiver, surtout pour rejoindre Marseille.