OM : Kita bloque le deal, le clan Rongier reste confiant !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Présent à Marseille depuis le début de l’après-midi, Valentin Rongier n’est toujours pas un joueur de l’OM.

Et pour cause, les négociations bloquent ces dernières heures entre Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita. Pourtant, les deux hommes sont d’accord sur l’indemnité de transfert : 13 ME. Mais le président du FC Nantes exige 50 % d’une future revente tandis que l’OM n’est prêt à offrir que 30 % d’une future plus-value. Evidemment, pas besoin d’avoir fait des études de mathématiques pour comprendre que la différence est énorme entre l’offre et la demande concernant les pourcentages.

Néanmoins, le clan de Valentin Rongier reste confiant. Tandis que le joueur a quitté la Commanderie mais est toujours à Marseille, proche du centre d’entraînement, l’entourage du Nantais est persuadé que le deal va se faire d’ici minuit selon La Provence. C’est ce que les fans de l’OM espèrent également, eux qui tremblent à l’idée de voir Luiz Gustavo sans remplaçant numérique au sein de l’effectif…