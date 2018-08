OM : Kean à l'OM, la Juventus pourrait dire oui à une condition !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

C'est ce jeudi que l'Olympique de Marseille présentera officiellement Nemanja Radonjic, qui mercredi soir a contribué à la qualification de l'Etoile Rouge de Belgrade pour la Ligue des champions. Mais pour les supporters de l'OM c'est un autre dossier qui suscite de l'intérêt d'ici vendredi minuit, celui de l'éventuel attaquant supplémentaire. Et cela même s'il paraît évident que le club phocéen ne s'offrira pas un buteur de rêve. Ces derniers jours, c'est le nom de Moïse Kean, le jeune attaquant de la Juventus qui revient dans les conversations, et cela même si son agent n'est autre qu'un grand ami des fans marseillais, Mino Raiola.

Ce jeudi, ItaSportPress affirme que s'ils étaient opposés, dans un premier temps, à un départ de Moïse Kean, les dirigeants de la Juventus auraient finalement accepté de discuter avec leurs homologues de l'Olympique de Marseille d'un transfert de l'attaquant de 18 ans mais uniquement en échange d'une clause de rachat prioritaire. La Vieille Dame veut effet garder la main sur un attaquant dont elle estime qu'il est un des plus purs talents européens, mais qu'elle ne peut pas vraiment titulariser actuellement compte tenu de son effectif. Pour cette opération, on parle tout de même de plus de 10ME.