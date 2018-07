OM : Kanté et Mbappé à l'OM, il en rêve

Dans : OM, PSG, Equipe de France, Mondial 2018.

Questionné sur les nouveaux champions du monde français, Bernard Tapie a tressé des louanges de Kylian Mbappé.

S'il lutte actuellement contre un cancer, « le match de sa vie », Bernard Tapie a bien entendu regardé la finale de la Coupe du Monde 2018 entre la France et la Croatie (4-2). Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. Dimanche, dans sa villa tropézienne, l'homme de 75 ans a vibré, aux côtés de sa femme et de ses enfants, jusqu'au sacre. Après cette rencontre historique, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a tiré un bilan de ce Mondial, tout en se remettant dans la peau d'un dirigeant olympien.

« Le joueur de la finale ? Mbappé je pense. Le seul qui a été fidèle à ce qu’on attendait de lui. Giroud lui, il a bien défendu, mais il marque pas, c’est dommage pour un avant-centre... Quel joueur à l'OM ? Kanté incontestablement. Maintenant le plus doué de tous c’est sans aucun doute Mbappé, ça va être un phénomène qui rejoindra les très très grands. À 19 ans, c’est incroyable. Il a des pointes de vitesses colossales, une conduite de balle phénoménale, il est sympa, il a pas la grosse tête... Voilà. Un mec comme ça, tu le laisses pas passer », a lancé, sur Var Matin, Tapie, qui aurait donc rêvé de voir Mbappé à Marseille, sauf que le natif de Bondy fait et va faire les beaux jours du... Paris Saint-Germain. Dommage pour l'OM, qui peut tout de même se réconforter en se disant qu'il a trois champions du monde dans son effectif, avec Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin.