OM : Kamara un an a signé, et il n'est pas sûr de rester...

Le 31 août dernier, à l’occasion des 120 ans de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara avait prolongé son contrat jusqu’en 2022.

Une signature plus que symbolique pour le Champions Project. Puisque le défenseur central de 19 ans est le plus grand espoir de la formation olympienne. Autant dire que sa prolongation avait fait beaucoup d’heureux à l’OM, qui avait alors réédité sa « volonté de mettre ses jeunes en avant ». Malgré tout, cela ne règle pas la question de son avenir à Marseille. Courtisé par de grands clubs européens durant les derniers mercatos, Kamara envisage déjà de prendre la poudre d’escampette.

« Ma prolongation a été longue, dure par moment. Au final, j'ai prolongé. J'ai toujours eu une bonne relation avec Andoni Zubizarreta et le président. Ils savaient que je voulais rester à l'OM. Cela a été long, au final, c'est fait. C'est pour deux ans, mais cela peut évoluer. Dans le foot, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'il se passera en fin de saison, dans deux ans. Je suis fier d'être ici, c'est un honneur. Je suis très heureux », a lancé, en conférence de presse, l’international espoirs, qui n’hésitera donc pas à faire ses valises si l’OM venait à stagner en dehors de la Ligue des Champions et du podium en Ligue 1...