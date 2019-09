OM : Kamara expulsé, c'est limite un scandale pour Rongier

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a sans doute livré son plus beau match de la saison, au Vélodrome face à Montpellier (1-1).

Mais les Phocéens ont perdu leurs nerfs en fin de match, à l’image de Boubacar Kamara et de Dimitri Payet, expulsés. Si l’international français a visiblement insulté l’arbitre, l’exclusion du jeune défenseur de l’OM semble plus contestable. Comme indiqué par André Villas-Boas, Marseille pourrait faire appel. Rien d’illogique pour Valentin Rongier, qui ne comprend toujours pas ce choix de l’arbitre.

« A la fin, c'est un match qui nous fait très très mal, parce que l'on perd des joueurs très importants de l'équipe et il va falloir faire sans. Il y avait de la tension, mais je pense que l'arbitre aurait pu mettre seulement un carton jaune aux deux joueurs, Jordan Ferri et Boubacar Kamara. Malheureusement, il a décidé d'exclure ces deux joueurs et ça n'a fait qu'amplifier la tension qui était présente » a indiqué la dernière recrue de Marseille, qui va assurément avoir du temps de jeu à l’avenir avec les absences de Kamara et surtout de Payet.