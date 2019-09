OM : Julien Cazarre foudroie Eyraud et son « mercato de L2 »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En parvenant à recruter Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez malgré une enveloppe restreinte, l’Olympique de Marseille a limité les dégâts au mercato. Néanmoins, l’impression laissée n’est globalement pas bonne avec un dernier transfert bouclé hors délai et des conférences de presse toujours aussi critiquées de la part du président Jacques-Henri Eyraud. Dans les colonnes de France Football, Julien Cazarre ne s’est d’ailleurs pas gêné pour taper sur le bras droit de Frank McCourt à Marseille. En restant évidemment dans la mesure, comme toujours…

« Tu viens de te fader un mercato de Ligue 2 avec comme clou du spectacle le départ de Luiz Gustavo compensé par un mec qui joue le maintien depuis cinq ans… Et qui a failli ne pas arriver. Et au lieu de faire profil bas, de claquer ton beignet et d’attendre la fin du passage de Dorian, faut que le mec te refasse un PowerPoint pour te prouver par A+Q que le type qui a l’air d’un bon gars de Ligue 1 est en fait un condensé de Busquets, Kanté et Modric. Mais tu vois pas qu’on s’en tape de tes stats à la NBA du pauvre ?! Tes gars, ils veulent des émotions, des mecs qui donnent tout sur le terrain et si possible quelques-uns qui fassent un peu rêver » a balancé, entre autre, le chroniqueur qui n’a jamais la langue dans sa poche. Jacques-Henri Eyraud vient d’en faire les frais…