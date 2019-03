OM : Julien Cazarre délire sur l'achat des arbitres par Bernard Tapie

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

L'ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie a ressorti des vieux dossiers en accusant celui dont il avait été très très proche d'avoir corrompu des arbitres et des joueurs, mais également d'avoir drogué des adversaires de l'Olympique de Marseille. Evidemment, tout cela ne pouvait pas échapper à Julien Cazarre qui s'est empressé d'évoquer cette histoire dans sa chronique pour France-Football titré Marseille, Marseille on t'accuse. Des commentaires à prendre évidemment avec malice.

Car celui qui est devenu le grand ami de Jean-Michel Aulas semble lui aussi préférer sourire de toutes ces révélations. « C’est le scoop du siècle, les gars ! J’ai pas pris une telle claque depuis le coming out de George Michael et le démenti de l’intérêt du Barça pour Maxime Lopez ! Fratani a franchement l’air honnête et droit, en tout cas pas moins que Bobby Baccalieri dans Les Soprano ! Moi, j’ai envie de lui faire confiance, parce que ça ne sent absolument pas la vengeance personnelle rapport à un contentieux récent, vraiment pas. Et, franchement, le scénario, il est beau, quand même. L’arbitre acheté, encore, bon… C’est un peu fastoche, déjà vu et pas vraiment croustillant. Mais les bouteilles d’eau empoisonnées aux psychotropes, là, je dis respect, mec. Ça expliquerait peut-être les yeux de Fournier, la coupe de Colleter ou Llacer (...) Aujourd’hui, tout ça, c’est loin. A l’OM, on ne drogue plus les joueurs adverses. En revanche, j’aimerais bien savoir ce qu’ils mettent dans les bouteilles des recruteurs parce qu’eux, franchement, ils font flipper », s'amuse Julien Cazarre au sujet de ces révélations de Marc Fratani.